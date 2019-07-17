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В Афганистане в бою с талибами погибли 18 спецназовцев
17.7.2019 20:50
Фото: sana.af
Не менее восемнадцати бойцов спецподразделения погибли в результате столкновений с радикалами "Талибана" на северо-западе Афганистана, передает агентство Khaama Press.
Первые инциденты были зафиксированы вечером минувшего понедельника.
Вечером 15 июля столкновения начались, когда группа спецназа приступила к штурму штаб-квартиру талибов в провинции Бадгис. Подразделение из 36 силовиков в течение нескольких часов вело бой с радикалами.
По словам одного из бывших парламентариев этой провинции Кази Абдула Рахима Рахина, в результате операции спецназовцы уничтожили 19 и ранили 20 боевиков. К талибам в плен попали при это по меньшей мере шесть военнослужащих.
В Минобороны Афганистана, подтвердив сведения о боестолкновении, пока не уточнили число погибших военных.
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