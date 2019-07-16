Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южной Корее вводят суровое наказание за издевательства над коллегами

16.7.2019 23:48

Фото: krone.at



В скором времени в стране вступят в силу новые законы, в соответствии с которыми вводятся достаточно строгие наказания за враждебное и агрессивное поведение по отношению к коллегам и подчиненным. Впервые в истории Южной Кореи работодателей официально обяжут реагировать на издевательства, которым могут подвергаться их сотрудники.



По данным "Би-би-си", некоторые санкции предусматривают штрафы в размере до 30 миллионов вон (около 25 тысяч долларов). Кроме того, работодателей могут даже приговорить к тюремному заключению на срок до трех лет.



Правительство уже создало специальный справочник, где разъясняется, что надо считать терроризированием. В частности, речь идет о разглашении личных данных и распускании слухов, принуждению употреблять алкоголь или курить, а также присутствовать на корпоративах. Наказание может грозить и за публичные оскорбления, которые были допущены по отношению к работающему человеку.



В соответствии с новыми законами, работодателям нельзя увольнять тех, кто пострадал от терроризирования либо сообщал об издевательствах. Жертвы инцидентов при этом могут даже получить компенсацию, если докажут, что действия коллег или руководства спровоцировали ухудшение их здоровья.



Автор: Злата Богатова

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