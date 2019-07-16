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В Липецкой области убита семья
16.7.2019 13:51
Фото: livejournal.com
В числе жертв преступления - семилетний мальчик, его четырехлетняя сестра с ранениями доставлена в больницу. Следственные органы Липецской области уже возбудили уголовное дело. Погибли супруги и их ребенок, отметили в ведомстве.
ЧП случилось в городе Елец, где были найдены тела 29-летней хозяйки квартиры и ее 7-летнего сына, а также 31-летнего сожителя женщины. Как рассказали соседи, в минувшее воскресенье, 14 июля, они услышали громкие крики. По версии следствия, сначала мужчина расправился с женщиной и ее сыном, а также ранил четырехлетнюю девочку. Затем он с помощью того же ножа покончил жизнь самоубийством.
Раненую девочку доставили в больницу с множественными порезами. По словам врачей, жизнь ребенка вне опасности.
Сигнал в полицию, сообщили в региональном СУ СКР, поступил после того, как родители погибшей женщины обратились в МЧС. Из-за того, что никак не могли связаться с дочерью, они попросили спасателей попасть в квартиру через окно - дверь была закрыта изнутри. Как только сотрудники МЧС увидели следы крови, к месту происшествия были вызваны полицейские.
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