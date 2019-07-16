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В Якутии возбудили уголовное дело после гибели в реке семи человек


16.7.2019 09:55
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели в реке семи человекФото: 360tv.ru

По итогам проверки следственные органы республики приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, передают российские СМИ.

Жертвами трагедии, случившейся на реке Лена, стали трое детей и четверо мужчин, которые пытались их спасти.

ЧП случилось в пригороде Якутска в минувший понедельник, 15 июля, когда компания из одиннадцати человек отдыхала на берегу реки Лена в месте, не предназначенном для купания.

Первоначально стало известно о гибели двух детей, которых в бессознательном состоянии извлекли из воды неподалеку от острова Пономарев. Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти пострадавших не удалось. Пять человек - ребенок и четверо мужчин возраста 45-47 лет на тот момент числились пропавшими без вести.

Позже было найдено тело еще одного ребенка. В региональном СУ СКР отметили, что в результате ЧП погибли дети четырех, пяти и семи лет. Спустя некоторое время спасатели смогли обнаружить и тела четырех мужчин, которые бросились в воду, увидев, что дети попали в беду. Полиция уже установила личности всех погибших.

По словам старшего помощника главы регионального следственного ведомства Надежды Дворецкой, учитывая количество жертв ЧП, в рамках доследственной проверки не представляется возможным осуществить все необходимые в таких случаях действия. Поэтому приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Выяснением всех обстоятельств трагедии предстоит группе, в состав которой вошли четверо следователей.

Автор: Злата Богатова

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