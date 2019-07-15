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В ДР Конго вирусом Эболы заразился священник


15.7.2019 19:07
В ДР Конго вирусом Эболы заразился священникФото: alluremedia.com.au

Врачи подтвердили случай заражения смертельно опасным вирусом в крупном городе Гома, который находится на границе с Руандой.

Как заявили представители Минздрава Демократической республики Конго, священнослужитель уже получает лечение в условиях стационара.

В заявлении минздрава ДРК сообщается, что заболел пастырь из восточной провинции Южный Киву. Священник, проповедовавший в церкви в Бутембо, возлагая руки на христиан, в том числе и больных Эболой, прибыл в Гому в минувшее воскресенье, 14 июля. По данным ведомства, первые симптомы у пациента проявились еще 9 июля, когда он оставался в Бутембо.

Ранее стало известно о расправе над двумя активистами, которые помогали жителям ДР Конго бороться с эпидемией Эболы.

Согласно официальным данным, за период с июля 2018 года жертвами вируса геморрагической лихорадки Эбола в стране стали уже 1,6 тысяч жителей. Врачи диагностировали заболевание у примерно 2,4 тысячи пациентов.

Летом 2014 года в Мадриде скончался испанский священнослужитель, заразившийся лихорадкой Эбола в Либерии. Европейские медики пытались спасти 75-летнего Мигеля Пахареса с помощью экспериментального препарата.

Автор: Злата Богатова

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