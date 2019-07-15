|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ДР Конго вирусом Эболы заразился священник
15.7.2019 19:07
Фото: alluremedia.com.au
Врачи подтвердили случай заражения смертельно опасным вирусом в крупном городе Гома, который находится на границе с Руандой.
Как заявили представители Минздрава Демократической республики Конго, священнослужитель уже получает лечение в условиях стационара.
В заявлении минздрава ДРК сообщается, что заболел пастырь из восточной провинции Южный Киву. Священник, проповедовавший в церкви в Бутембо, возлагая руки на христиан, в том числе и больных Эболой, прибыл в Гому в минувшее воскресенье, 14 июля. По данным ведомства, первые симптомы у пациента проявились еще 9 июля, когда он оставался в Бутембо.
Ранее стало известно о расправе над двумя активистами, которые помогали жителям ДР Конго бороться с эпидемией Эболы.
Согласно официальным данным, за период с июля 2018 года жертвами вируса геморрагической лихорадки Эбола в стране стали уже 1,6 тысяч жителей. Врачи диагностировали заболевание у примерно 2,4 тысячи пациентов.
Летом 2014 года в Мадриде скончался испанский священнослужитель, заразившийся лихорадкой Эбола в Либерии. Европейские медики пытались спасти 75-летнего Мигеля Пахареса с помощью экспериментального препарата.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|