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В Бурятии школьник погиб от выстрела из пистолета, найденного на улице
15.7.2019 18:32
Фото: livejournal.com
Трагедия случилась на территории Иволгинского района Бурятии, передают региональные СМИ.
Как сообщили представители республиканского управления МВД, юноша получил смертельные травмы, когда в компании 18-летнего приятеля изучал найденный на улице пистолет.
От полученного огнестрельного ранения 13-летний юноша погиб на месте. Сигнал в правоохранительные органы поступил от врачей, которые прибыли к месту происшествия, пишут региональные СМИ. В ходе начатой проверки полицейские установили, что двое приятелей, 13 и 18 лет, во время прогулки нашли предмет, визуально напоминающий пистолет. Парни принесли его в столярную мастерскую, чтобы тщательно исследовать. Когда они изучали устройство и ударно-спусковой механизм пистолета, случился выстрел.
После того, как младший из подростков погиб, его знакомый сразу же связался с родственниками приятеля. Он не покидал мастерскую вплоть до момента, когда туда прибыли полицейские. Отмечается, что правоохранители задержали парня для выяснения всех обстоятельств инцидента. Предъявлено ли ему какое-либо обвинение, пока не уточняется.
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