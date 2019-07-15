Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии школьник погиб от выстрела из пистолета, найденного на улице

15.7.2019 18:32

Фото: livejournal.com



Трагедия случилась на территории Иволгинского района Бурятии, передают региональные СМИ.



Как сообщили представители республиканского управления МВД, юноша получил смертельные травмы, когда в компании 18-летнего приятеля изучал найденный на улице пистолет.



От полученного огнестрельного ранения 13-летний юноша погиб на месте. Сигнал в правоохранительные органы поступил от врачей, которые прибыли к месту происшествия, пишут региональные СМИ. В ходе начатой проверки полицейские установили, что двое приятелей, 13 и 18 лет, во время прогулки нашли предмет, визуально напоминающий пистолет. Парни принесли его в столярную мастерскую, чтобы тщательно исследовать. Когда они изучали устройство и ударно-спусковой механизм пистолета, случился выстрел.



После того, как младший из подростков погиб, его знакомый сразу же связался с родственниками приятеля. Он не покидал мастерскую вплоть до момента, когда туда прибыли полицейские. Отмечается, что правоохранители задержали парня для выяснения всех обстоятельств инцидента. Предъявлено ли ему какое-либо обвинение, пока не уточняется.



Автор: Злата Богатова

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