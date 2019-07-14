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В Подмосковье задержаны несколько криминальных авторитетов
12:27
Фото: mk.ru
Олег Шишканов
В их числе - подозреваемый в убийстве депутата соратник Шакро Молодого Шишкан, сообщают российские СМИ.
По данным ряда источников, именно он мог претендовать на воровской трон России.
В числе тех, кто был задержан в подмосковном Раменском, криминальный авторитет Олег Шишканов, также известный под кличкой Шишкан, передает агентство "Интерфакс". Отмечается, что силовики нагрянули на дачу к Шишканову.
Преступление было совершено около семи лет назад, когда был похищена, а потом убита, местный депутат. Жертвами преступления, по версии следствия, могли стать и родственники 52-летней Татьяны Сидоровой. Неизвестным остается местонахождение ее 73-летнего мужа, 64-летней сестры и 28-летнего младшего сына.
Оперативные действия осуществлялись в рамках расследования дела об убийстве депутата. Операция по задержанию криминальных авторитетов проводилась с участием представителей ФСБ.
Среди гостей в тот момент находился, в частности, внук убитого в январе 2013 года Аслана Усояна (Деда Хасана).
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