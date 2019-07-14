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В Азербайджане объяснили причину падения ветви платана на туристов


01:17
В Азербайджане объяснили причину падения ветви платана на туристовФото: кадр видео с youtube.com

Как передает агентство "Интерфакс", причиной ЧП стали непрекращающиеся на северо-западе Азербайджана сильные дожди, которые сопровождаются порывами ветра.

Такое объяснение дали в министерстве экологии и природных ресурсов страны.

В результате неблагоприятных метеорологических условий, которые наблюдались последние несколько дней, две ветви Ханской чинары отломались и упали на землю. Кроме того, в ведомстве заявили о том, что уже проводится лабораторный анализ фрагментов пятисотлетнего платана. Специалисты пытаются выяснить, имелись ли другие причины для падения ветвей.

Ветвь старого дерева диаметром 50 см, растущего перед Дворцом шекинских ханов, упала накануне, примерно в полдень прямо на группу туристов. В результате ЧП были травмированы не менее девятнадцати человек, в том числе, семь иностранных граждан.

Позже в Министерстве здравоохранения Азербайджана подтвердили, что пострадали двое россиян. В больницы Баку были направлены четыре человека, еще двое лечатся в Шекинской ГБ.

Автор: Злата Богатова

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