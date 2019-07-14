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В Калифорнии скончалась актриса Стефани Нижник


14.7.2019 21:31
В Калифорнии скончалась актриса Стефани НижникФото: hallofseries.com

Киноартистке было лишь пятьдесят два года.

Информации о причинах смерти Стефани Нижник, ставшей известной после участия в многосерийном фильме "Остаться в живых" (Lost, 2004-2010) и ряде других, пока не поступало.

Как пишет журнал Variety, артистка скончалась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Сведений о том, что могло стать причиной смерти 52-летней Стефани Нижник, пока не поступало.

Артистка в течение своей кинокарьеры успела сыграть в сериале "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1996), "Звездный путь: Энтерпрайз" (Star Trek: Enterprise, 2001-2005) и целом ряде других.

В последнее время Стефани Нижник снималась в многосерийных лентах "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS: Naval Criminal Investigative Service) и "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy).

Автор: Злата Богатова

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