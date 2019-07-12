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Москвичка устроила дебош в церкви и совершила массовое ДТП в Беларуси


10:08
Москвичка устроила дебош в церкви и совершила массовое ДТП в БеларусиФото: vk.com

ЧП случилось в минувший четверг в Витебске, заявили представители местных властей.

По данным правоохранителей, сначала жительница Москвы устроила дебош в храме, а потом спровоцировала массовую аварию.

Как информирует пресс-служба УВД Витебского облисполкома, жительница российской столицы 1984 года рождения, находясь в одной из городских церквей, набросилась на одну из верующих. Москвичка беспричинно нанесла ей телесные повреждения.

Напав на прихожанку и устроив в храме дебош, женщина села в свою иномарку и пыталась скрыться. Некоторое время спустя она спровоцировала крупную дорожную аварию. Участниками ДТП были четыре транспортных средства, отметили в УВД.

К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших, но машины получили технические повреждения.

Учитывая, что женщина, когда ее задерживали сотрудники ГАИ, вела себя не совсем адекватно, ее передали медикам. Оценить психическое состояние россиянки предстоит экспертам, пояснили представители белорусского МВД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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