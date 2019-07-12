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В Лондоне найдено тело 17-летней скрипачки с русскими корнями


12.7.2019 10:33
В Лондоне найдено тело 17-летней скрипачки с русскими корнямиФото: riaderbent.ru

Тело Кати Цукановой нашел ее отец, пишет The Telegraph. ЧП случилось в особняке, где семья скрипачки проживала последние несколько дней.

По предварительным данным, причиной смерти девушки могла стать передозировка запрещенных веществ.

Как отметил Игорь Цуканов, его дочь скончалась вскоре после того, как вернулась с дружеской вечеринки. За несколько дней до этого она выступала с сольным концертом в Королевском оперном театре. По словам отца, его "дочь была так счастлива, и у нее было такое светлое будущее". Вместе с тем, девушка лишь раз сделала неправильный выбор, и это имело роковые последствия, отметил Цуканов, которого в публикации называют российским олигархом и меценатом. Девушка скончалась еще в середине июня, однако лишь сейчас родственники решились публично говорить на эту тему.

В британских СМИ также появились сообщения о том, что скрипачка могла скончаться после употребления наркотической смеси calvin klein. Со ссылкой на источники в окружении погибшей девушки уточняется, что на участники вечеринки, которую она посещала, могли использовать это вещество, представляющее собой сочетание кокаина и кетамина.

Катя Цуканова появилась на свет в 2002 году в Лондоне, куда ее родители переехали еще в 90-е годы. Дедушка по материнской линии в прошлом занимал пост министра сельского хозяйства Дагестана. Дочь Шахбана Мамедова ав 1992 году вышла замуж за Игоря Цуканова, который вскоре основал компанию "ЦентрИнвест Капитал Партнерс". Сейчас Наталья Цуканова является инвестиционным банкиром.

На прошлой неделе в Лондоне было найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ. 39-летний шейх Халид бин Султан аль-Касими, пользовавшийся в Великобритании популярностью в качестве модного дизайнера, скончался после вечеринки в ванной комнате собственного дома в Ист-Гринстеде.

Автор: Злата Богатова

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