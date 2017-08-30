Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ

14:12

Фото: vchaspik.ua



В последнее время 39-летний шейх Халид бин Султан аль-Касими пользовался в Великобритании популярностью в качестве модного дизайнера.



Как пишут иностранные СМИ, основатель модного бренда Qasimi, который был запущен в 2008 году, скончался при подозрительных обстоятельствах.



В частности, The Sun со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает, что Халид бин Султан аль-Касими был найден мертвым в ванной комнате собственного дома в Ист-Гринстеде.



Накануне ЧП в особняке состоялась шумная вечеринка, участники которой могли употреблять запрещенные вещества. Около тела 39-летнего сына правителя эмирата были найдены шприцы, а вокруг его руки был повязан галстук, уточняет британский таблоид. Кто мог находиться в доме, кроме хозяина, не сообщается.



В Шардже после случившегося уже объявили трехдневный траур. Правители других эмиратов выражают брату свои соболезнования в связи с гибелью сына в Лондоне.



Ранее в одном из отелей Барселоны вскрыли сейф в номере, который снимали члены правящей семьи Катара. Преступники похитили, в частности, дорогие ювелирные украшения и часы известных марок, в общей сложности на тридцать тысяч евро.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23:24 В Италии при извержении вулкана погиб турист

В Италии при извержении вулкана погиб турист 18:42 В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ

В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ 17:32 Жителя Казани подозревают в убийстве маленькой дочери

Жителя Казани подозревают в убийстве маленькой дочери 15:16 В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося мобильного телефона

В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося мобильного телефона 13:38 Назван возможный мотив убийства экс-главы киргизской диаспоры Екатеринбурга