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В Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ
14:12
Фото: vchaspik.ua
В последнее время 39-летний шейх Халид бин Султан аль-Касими пользовался в Великобритании популярностью в качестве модного дизайнера.
Как пишут иностранные СМИ, основатель модного бренда Qasimi, который был запущен в 2008 году, скончался при подозрительных обстоятельствах.
В частности, The Sun со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает, что Халид бин Султан аль-Касими был найден мертвым в ванной комнате собственного дома в Ист-Гринстеде.
Накануне ЧП в особняке состоялась шумная вечеринка, участники которой могли употреблять запрещенные вещества. Около тела 39-летнего сына правителя эмирата были найдены шприцы, а вокруг его руки был повязан галстук, уточняет британский таблоид. Кто мог находиться в доме, кроме хозяина, не сообщается.
В Шардже после случившегося уже объявили трехдневный траур. Правители других эмиратов выражают брату свои соболезнования в связи с гибелью сына в Лондоне.
Ранее в одном из отелей Барселоны вскрыли сейф в номере, который снимали члены правящей семьи Катара. Преступники похитили, в частности, дорогие ювелирные украшения и часы известных марок, в общей сложности на тридцать тысяч евро.
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