Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китай готов предоставить сверхмощный супермикроскоп ученым из других стран

12.7.2019 09:44

Фото: hightech.fm



В Пекине готовы к тому, чтобы китайские специалисты в будущем объединили свои усилия с международным сообществом в целях проведения самых перспективных исследований и развития передовых технологий. В будущем результаты этой деятельности могут иметь большое практическое значение.



Как стало известно, Академия наук Китая (АНК) выразила намерение предоставить другим странам возможность делать новые прорывные открытия при помощи сверхмощного супермикроскопа, который ранее был создан в южной части страны - источника нейтронов ядерного деления (CSNS).



По словам замруководителя филиала Института физики высоких энергий АНК в Дунгуане (провинция Гуандун) Лян Тяньцзяо, гигантский микроскоп уже привлекает большое внимание иностранных научных кругов, передает ТАСС.



В перспективе CSNS может стать платформой, которая послужит для осуществления эффективного глобального сотрудничества, чтобы ученые и компании со всей планеты могли объединять свои усилия и совершать прорывные открытия как в фундаментальной физике, так и в промышленной отрасли, ведь среди исследователей, которые изучают источники вторичных нейтронов, традиции сотрудничества остаются очень крепкими уже давно.



Как отметил Лян Тяньцзяо, если действовать сообща, перед учеными могут открыться действительно бесконечные возможности.



Автор: Злата Богатова

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