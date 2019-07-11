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На Меган Маркл вновь обрушилась волна критики
11.7.2019 22:15
Фото: losangelesblade.com
Супруга британского принца Гарри снова разозлила Сеть. На этот раз пользователи критикуют герцогиню Сассекскую за то, что она взяла с собой двухмесячного сына Арчи на одно из официальных мероприятий.
Как передает Mirror, несколько дней назад Меган Маркл была замечена на турнире по поло, при этом на ее руках практически в течение всего визита находился ребенок.
По мнению многих пользователей, ей не следовало бы брать младенца с собой вообще, или хотя бы захватить какое-нибудь специальное приспособление. Во время обсуждений даже высказывались предположения о том, что Меган Маркл якобы чуть не выронила крошечного сына.
Как писали некоторые пользователи, Меган держит малыша неуклюже. При взгляде на нее у них создавалось впечатление, что она собирается его бросить, отмечали комментаторы.
Однако специалисты, отреагировав на очередной шквал критических реплик, поспешили заметить: очевидно, что герцогиня Сассекская старалась держать малыша в так называемой "защитной манере". Мать поддерживала спину и головку ребенка.
Ранее британцы ополчились на Меган Маркл из-за того, что она не дала фотографам разрешения снимать ее на Уимблдонском турнире.
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