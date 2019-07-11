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Ученые обнаружили библейский город Секелаг
11.7.2019 15:10
Фото: livejournal.com
Как говорится в Библии, именно там Давид скрывался от царя Саула.
Открытие было сделано членами исследовательской экспедиции Еврейского университета в Иерусалиме, в состав которой также входили представители Управления древностей Израиля и сиднейского Университета Маккуори.
По словам ученых, им удалось отыскать руины Секелага, передает The Jerusalem Post. Согласно Библии, этот древний город был отдан во владение Давиду гефским правителем Анхусом. В Секелаге скрывался от царя Саула.
Археологические раскопки велись в пустыне Негев, неподалеку от города Кирьят-Гат, который расположен на юге Израиля. Первая экспедиция начала работу там еще в 2015 году. К настоящему времени ученые уже исследовали порядка 1 тыс. кв. м, прежде чем смогли отыскать следы филистимлянского поселения, которое датирутся XI-XII веками до н.э.
Ранее китайские археологи обнаружили захоронение периода правления династии Юань (1271-1368 годы). На территории восточной провинции Шаньдун была найдена древняя гробница с куполом в виде цветка лотоса, покрытым барельефами.
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