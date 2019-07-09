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В Китае найдена гробница периода династии Юань
9.7.2019 12:22
Фото: salik.biz
По словам ученых, купол усыпальницы, выполненный в виде цветка лотоса, покрыт барельефами, а на ее стенах - изящные фрески.
Согласно предварительным оценкам специалистов, захоронение относится к периоду правления династии Юань (1271-1368 годы).
Как передает ИА "Синьхуа", китайские археологи сделали открытие на территории восточной провинции Шаньдун. Древняя гробница была найдена учеными в городском районе Чанцин.
Со ссылкой на Институт археологии города Цзинань уточняется, что гробница, выложенная из кирпичей, создавалась, предположительно, в период, когда у власти в стране находились монголы. Они тогда основали свою династию Юань, просуществовавшую почти век.
Подземная часть объекта по форме визуально похожа на монгольскую юрту, а выполненный в виде цветка лотоса купол покрывают искусно сделанные барельефы. На стенах - фрески, которые изображают облака. Как считают в Китае, это способно принести удачу и благополучие.
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