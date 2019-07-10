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Цискаридзе подверг критике грузинского ведущего, который позволил себе нецензурную брань


10.7.2019 22:03
Цискаридзе подверг критике грузинского ведущего, который позволил себе нецензурную браньФото: kpcdn.net

Как заявил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, своими действиями грузинский телеведущий Георгий Габуния оскорбил самого себя.

Журналист "перешел всякие границы", отметил балетмейстер в интервью Sputnik.

По словам Николая Цискаридзе, сотрудник "Рустави 2", позволив себе нецензурные реплики в адрес президента РФ, в первую очередь запятнал самого себя. Артист признался, что выходка Георгия Габунии его возмутила, ведь на Кавказе очень чтят "память родителей, тем более ушедших".

Балетмейстер при этом напомнил, что свобода слова не подразумевает право уничижительно обращаться к другим людям. По его мнению, за подобные действия журналисты должны подвергаться жесткому наказанию. Цискаридзе также отметил, что глава российского государства очень профессионально отреагировал на случившееся. По словам балетмейстера, он "бы поступил точно так же".

Из Грузии тем временем продолжают доноситься оскорбительные реплики. В частности, гендиректор "Рустави 2" заявил, что готов мочиться в экспортируемое в Россию вино.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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