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Гендиректор «Рустави 2» заявил, что готов мочиться в экспортируемое в Россию грузинское вино
16:45
Фото: gordonua.com
Заявление прозвучало в прямом эфире. Как сказал генеральный директор телевизионного канала "Рустави 2" Николоз Гварамия, он готов мстить производителям, которые продолжают поставки своей продукции в Россию.
По словам Гварамии, "черт с этими боржоми и с вином!"
"Да я мочился во все это!", - заявил в прямом эфире генеральный директор телевизионного канала "Рустави 2" Николоз Гварамия. Несмотря на все попытки соведущей утихомирить журналиста, он продолжал высказывать свое мнение, активно пользуясь ненормативной лексикой.
Гварамия в нецензурных выражениях обратился к грузинским производителям с призывом выходить на украинский рынок, отказавшись от экспорта в Россию.
Выпад гендиректора канала уже вызвал шквал негативных откликов в социальных сетях. В частности, пользователи отмечают, что зарплата Гварамии "огромна" в сравнении с доходами тех, кто занят в производстве минеральных вод и вина. И эти люди волне могут лишиться своего сравнительно небольшого заработка из-за подобных выходок.
Ранее в МИД Грузии приветствовали заявление главы РФ Владимира Путина о том, что он не считает нужным вводить санкции против Тбилиси. Как заявил руководитель иностранного дипломатического ведомства Давид Залкалиани, недавние оскорбительные реплики, прозвучавшие из Грузии в адрес представителей Москвы, провокационные и направлены на ухудшение двусторонних отношений.
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