|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД прокомментировали выходку грузинского телеведущего, который пытался оскорбить Путина
12:55
Фото: news-front.info
Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ведущего Георгия Габунию можно считать "бедой Грузии". Ранее представитель телевизионного канала "Рустави 2" в своей авторской программе позволил себе оскорбительные реплики в сторону руководства РФ.
По словам пресс-секретаря российского МИД, оскорбительные заявления телеведущего Георгия Габунии в адрес Москвы и властей РФ - это беда Грузии, подчеркнула официальный представитель отечественного дипломатического министерства Мария Захарова, передает ТАСС.
Вскоре после того, как Габуния выплеснул поток ругани в адрес главы РФ Владимира Путина, на его действия с осуждением отреагировали президент и премьер Грузии. В МИД республики заявили, что расценивают выходку ведущего как попытку обострить двусторонние отношения.
Ранее руководство грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2", прокомментировав выходку Георгии Габунии, сочло неэтичными нецензурные высказывания тележурналиста. Вместе с тем, осуждающую реакцию властей они расценивают как угрозу и попытку оказать давление на СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|