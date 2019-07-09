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Стинг отменил концерт в Бельгии из-за проблем со здоровьем


9.7.2019 00:51
Стинг отменил концерт в Бельгии из-за проблем со здоровьемФото: vk.com

Как заявили представители артиста, Стинг решил прислушаться к рекомендациям врачей, которые посоветовали ему пока воздержаться от выступлений из-за проблем со здоровьем.

Концерт был запланирован в рамках джазового фестиваля в Генте.

Знаменитый британский певец Стинг не сможет выступить в Бельгии из-за проблем со здоровьем, сообщается в официальном Twitter известного музыканта. Как указали представители артиста, концерт на джазовом фестивале в Генте отменен по рекомендации врача. Тем, кто уже приобрел билеты, можно будет их возвратить, отмечается в сообщении.

Более конкретных сведений о том, с чем были связаны рекомендации врача, и что могло случиться со Стингом, пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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