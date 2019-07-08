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В Польше погибла 20-летняя российская гандболистка


00:30
Екатерина КоролеваФото: ФГР
Екатерина Королева

Екатерина Королева принимала участие в чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проводился в польском Старе-Яблонки, передает ТАСС.

Спортсменку обнаружили мертвой в одном из водоемов, расположенных около игровых кортов.

По факту гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой местная прокуратура возбудила уже уголовное дело. Как отметили в полицейском управлении города Оструда, речь идет о статье о непредумышленном убийстве.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), по предварительным данным, Екатерина Королева могла утонуть. Девушка участвовала в европейском первенстве, которое в период с 2 по 7 июля проводилось в польском Старе-Яблонки.

Уточняется, что ЧП случилось минувшей ночью. Примерно в полночь в экстренные службы поступил сигнал о том, что из воды извлекли тело женщины. Врачи, прибывшие к месту происшествия, сразу же начали проводить реанимационные мероприятия, но результатов они не принесли. Сейчас эксперты выясняют, что могло стать причиной смерти спортсменки.

Спортсменка занималась гандболом с пятнадцати лет. Екатерина Королева играла в составе "Ставрополье", занимая позицию левого крайнего. Девушка также выступала за молодежную сборную России.

На прошлой неделе спасатели, проводившие поиски в акватории озера Комо - одном из самых глубоких в Европе, на уровне более чем двухсот метров, обнаружили тело 24-летней Флорианы Исмаили. Футболистка сборной Швейцарии пропала, когда с подругой каталась на лодке и решила прыгнуть в воду.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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