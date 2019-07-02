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Найдено тело пропавшей в озере Комо футболистки сборной Швейцарии
2.7.2019 23:07
Фото: fakty.ua
Итальянские спасатели, продолжавшие поиски в акватории озера Комо - одном из самых глубоких в Европе, обнаружили тело девушки на уровне более чем двухсот метров, сообщает QuiComo.
24-летняя Флориана Исмаили пропала в минувшую субботу, 29 июня.
Экстренные службы приступили к проведению поисково-спасательной операции сразу после того, как поступил сигнал об исчезновении спортсменки. В мероприятиях было задействовано несколько поисковых групп, привлекался вертолет. Накануне в европейских СМИ появились сообщения о том, что предполагается с помощью робота обследовать дно озера Комо.
В минувшую субботу, 29 июня, Флориана Исмаили в компании подруги совершала на лодке прогулку по озеру, которое считается одним из наиболее глубоких в Европе (в некоторых местах толща воды достигает четырехсот метром). По словам подруги, футболистка прыгнула в воду, но так и не появилась потом на поверхности.
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