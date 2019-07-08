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Муж кассира из Башкирии проиграл 20 миллионов, которые она вынесла из банка
8.7.2019 23:39
Фото: vk.com
Луиза Хайруллина
Муж кассирши, которую подозревают в хищении более двадцати миллионов рублей, проиграл все деньги, передают российские СМИ.
При этом супруг женщины, которая несколько дней назад была задержана полицейскими, намерен спасти ее от тюрьмы.
Как заявил муж бывшей сотрудницы банка в башкирском Салавате, все деньги, украденные его женой, он проиграл в азартные игры. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Теперь же супруг Луизы Хайруллиной собирается в Москву на телевидение, ранее он получил приглашение на рейтинговую программу. Мужчина намерен спасти жену от тюрьмы. Предположительно, он хочет обратиться к россиянам с просьбой о помощи и собрать деньги, которые уже успел потратить.
Напомним, на прошлой неделе Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении двадцати миллионов рублей, была поймана в Казани. Полицейские задержали ее ранним утром в арендованной квартире. Как отмечали тогда в МВД, местонахождение похищенных в банке денежных средств оставалось неустановленным.
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