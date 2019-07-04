|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Татарстане задержана сотрудница банка, сбежавшая с 20 млн рублей
00:55
Фото: vk.com
Женщина, подозреваемая в хищении двадцати миллионов рублей, была поймана в Казани.
Ранее полиция обнаружила автомобиль, принадлежащий жительнице Салавата, передает РИА Новости.
Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, разыскиваемая жительница Салавата была задержана в арендованной квартире. Оперативные сотрудники уже приступили к проведению необходимых следственных действия. По словам Волк, местонахождение похищенных в банке денежных средств пока остается неустановленным.
Полиция продолжает поиск двух дочерей и супруга подозреваемой женщины, отметила официальный представитель МВД.
Автомобиль Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с мужем и двумя детьми еще в мае, оперативники ранее обнаружили в гараже ее отца. Судя по постельному белью в машине, женщина пряталась там в течение некоторого времени.
Преступление вызвало большой общественный резонанс. Множество пользователей, используя хештег #runluizarun ("беги, Луиза, беги"), выражали беглянке поддержку и желали ее семье удачи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|