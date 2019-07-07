|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату в пять раз
12:01
Фото: visualrian.ru
В течение последнего месяца аэропорт Шереметьево повысил выплаты грузчикам почти в пять раз, это произошло на фоне возникших проблем с обработкой багажа пассажиров.
Как заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, размер заработной платы возрос с 45 до 200–211 тысяч рублей.
В июне операторы погрузчиков могли заработать порядка 290 тысяч рублей, пишут "Ведомости", цитируя собственные осведомленные источники. Пока остается неизвестным, будут ли получать такую зарплату все грузчики или лишь новые работники. Не уточняется и фиксированный ли это оклад, либо речь в данном случае идет о максимальном доходе, при котором учитываются все бонусные начисления и переработки.
Вместе с тем, на сегодняшний день эта мера пока не помогла полностью разрешить трудности, возникшие в Шереметьево с обработкой багажа около месяца назад.
Ранее администрация воздушной гавани заявляла о том, что вопрос с выдачей багажа предполагается полностью нормализовать к концу месяца, однако вновь возникли проблемы. В частности, 29 и 30 июня не были своевременно направлены по маршруту порядка девяти тысяч единиц багажа. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что по причине опозданий рейсов скопилось примерно полторы тысяч единиц багажа.
В Министерстве транспорта РФ заявляют, что вопрос будет окончательно решен к середине августа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|