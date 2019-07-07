Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Грузчикам Шереметьево повысили зарплату в пять раз

12:01

Фото: visualrian.ru



В течение последнего месяца аэропорт Шереметьево повысил выплаты грузчикам почти в пять раз, это произошло на фоне возникших проблем с обработкой багажа пассажиров.



Как заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, размер заработной платы возрос с 45 до 200–211 тысяч рублей.



В июне операторы погрузчиков могли заработать порядка 290 тысяч рублей, пишут "Ведомости", цитируя собственные осведомленные источники. Пока остается неизвестным, будут ли получать такую зарплату все грузчики или лишь новые работники. Не уточняется и фиксированный ли это оклад, либо речь в данном случае идет о максимальном доходе, при котором учитываются все бонусные начисления и переработки.



Вместе с тем, на сегодняшний день эта мера пока не помогла полностью разрешить трудности, возникшие в Шереметьево с обработкой багажа около месяца назад.



Ранее администрация воздушной гавани заявляла о том, что вопрос с выдачей багажа предполагается полностью нормализовать к концу месяца, однако вновь возникли проблемы. В частности, 29 и 30 июня не были своевременно направлены по маршруту порядка девяти тысяч единиц багажа. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что по причине опозданий рейсов скопилось примерно полторы тысяч единиц багажа.



В Министерстве транспорта РФ заявляют, что вопрос будет окончательно решен к середине августа.



Автор: Злата Богатова

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