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Под Оренбургом в ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали


7.7.2019 19:01
Под Оренбургом в ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадалиФото: vk.com

Трагедия случилась минувшей ночью, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, примерно в 01:30 по местному времени на трассе произошло столкновение двух легковых машин.

Смертельное ДТП зафиксировано на 228 километре автотрассы Оренбург - Самара.

К настоящему времени установлено, что водитель Peugeot 407 допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ-2107. На месте аварии от полученных травм скончались четыре человека - водитель машины отечественного производства и трое его пассажиров.

Водителя и пассажира Peugeot с травмами доставили в больницу. Информации о их состоянии пока нет.

Специалисты выясняют причины и все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно о ЧП на Урале, где нетрезвый водитель бензовоза позволил сесть на цистерну нескольким пассажирам. Потеряв управление, мужчина допустил опрокидывание машины, после чего разлилось топливо. В результате последовавшего взрыва, по уточненным данным, погибли четыре человека. Водитель задержан.

Автор: Злата Богатова

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