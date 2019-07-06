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Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией
13:50
Фото: vk.com
Как пишет South China Morning Post, по мнению Грейс Мэн, руководство Интерпола не смогло обеспечить защиту и предоставить помощь ее семье.
Напомним, бывший глава этой организации пропал в Китае в 2018 году. Позже власти станы подтвердили, что он был арестован.
Китайские власти задержали и поместили под стражу Мэн Хунвэя осенью прошлого года, обвинив во взяточничестве. Сейчас его супруга Грейс Мэн приняла решение подать судебный иск в Гааге, обвинив Интерпол в неспособности обеспечить защиту и помощь ее семье, отмечает газета.
Со ссылкой на адвокатов супруги экс-руководителя Интерпола уточняется, что ранее в ее адрес поступали угрозы со стороны организации. Невзирая не это, она открыто заявляет о том, что инициировала разбирательство в Постоянной палате третейского суда в Гааге.
По словам Грейс Мэн, в целях рассмотрения этого дела предполагается созвать суд, который будет определять обоснованность заявлений Интерпола. В частности, речь идет о том, что исчезновение Мэн Хунвэя, отправившегося с визитом в Пекин, представляло собой лишь дело правоохранительных структур Франции и Китая - такой позиции придерживался Интерпол.
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