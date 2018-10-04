Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Китае задержали главу Интерпола

18:30

Фото: vestikavkaza.ru



В Китае пропал руководитель Интерпола, передают международные СМИ.



По данным ряда источников, Мэн Хунвэй, предположительно, был взят в Пекине под стражу, так как ранее стал фигурантом расследования.



Как информирует сегодня издание Le Monde, цитируя источники во французских правоохранительных органах, глава Интерпола не просто исчез. По мнению парижских следователей, Мэна Хунвэя в Пекине могли поместить под стражу, причем место его содержания сохраняется в строгой тайне. Предположительно, задержание может быть связано с борьбой за влияние в китайском руководстве.



В прошлом, напоминают авторы Le Monde, в Китае уже происходили схожие инциденты, когда иностранные высокопоставленные лица, посещавшие страну с официальными или личными визитами, могли задерживаться, в том числе, на несколько месяцев. Иногда речь шла об ограничении свободы.



Во Франции тем временем уже начато расследование по факту неожиданного исчезновения главы Интерпола. Связь с Мэном Хунвеем потеряна вскоре после того, как он в последних числах сентября отправился в Китай. В настоящее время деятельностью организации руководит генеральный секретарь Юрген Шток.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 198

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:13 В Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж

В Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж 4.10.2018 19:56 Минобороны: в Грузии из-за опытов США скончались более 70 человек

Минобороны: в Грузии из-за опытов США скончались более 70 человек 4.10.2018 17:54 Киев высылает венгерского консула

Киев высылает венгерского консула 4.10.2018 08:19 Путин сменил главу Петербурга

Путин сменил главу Петербурга 3.10.2018 23:11 Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября