ИнтерНовости - новости в стране и мире
Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией
Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией
Глава Amazon официально развелся с супругой
Глава Amazon официально развелся с супругой
Мутко требует снять с поста чиновника, который спасал свой дом от наводнения
Мутко требует снять с поста чиновника, который спасал свой дом от наводнения
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мутко требует снять с поста чиновника, который спасал свой дом от наводненияМутко требует снять с поста чиновника, который спасал свой дом от наводнения
В Сети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании в УжгородеВ Сети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании в Ужгороде
Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организациейСупруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией
На Урале взорвался бензовоз: есть жертвыНа Урале взорвался бензовоз: есть жертвы
В Подмосковье в крупном ДТП погибла девочка, четыре человека получили травмыВ Подмосковье в крупном ДТП погибла девочка, четыре человека получили травмы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Турции найден автомобиль с радиоактивным веществом, которое используется в ядерном оружии


6.7.2019 21:28
В Турции найден автомобиль с радиоактивным веществом, которое используется в ядерном оружииФото: bykvu.com

Инцидент зафиксирован на территории провинции Болу, где в ходе осмотра машины было обнаружено более 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния.

В рамках начатого расследования полицейские уже задержали пять человек.

Как заявили представители местной администрации, полиция провинции проводила операцию по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Сотрудники соответствующего подразделения остановили для проверки автомобиль в районе лесного парка Ататюрка.

В ходе досмотра в автомобиле было обнаружено более 18 грамм калифорния, который используется в процессе изготовления боеголовок для ядерного вооружения, передает РИА Новости. Кем являлись люди, которые в тот момент находились в машине, пока не разглашается в интересах расследование. Неизвестным остается и то, каким образом у них могло оказаться радиоактивное вещество.

По предварительным сведениям, общая стоимость вещества, для ввоза, хранения и транспортировки которого необходимо специальное разрешение, может превышать 70 миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

СМИ: Брэдли Купер и Леди Гага ждут ребенкаСМИ: Брэдли Купер и Леди Гага ждут ребенка
Москва заявила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией саммита G20Москва заявила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией саммита G20
Под Оренбургом из-за природного пожара эвакуировали детский лагерьПод Оренбургом из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь
В Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭВ Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ
Десятки нелегалов пропали без вести после кораблекрушения у берегов ТунисаДесятки нелегалов пропали без вести после кораблекрушения у берегов Туниса

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru