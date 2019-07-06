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В Турции найден автомобиль с радиоактивным веществом, которое используется в ядерном оружии
6.7.2019 21:28
Фото: bykvu.com
Инцидент зафиксирован на территории провинции Болу, где в ходе осмотра машины было обнаружено более 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния.
В рамках начатого расследования полицейские уже задержали пять человек.
Как заявили представители местной администрации, полиция провинции проводила операцию по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Сотрудники соответствующего подразделения остановили для проверки автомобиль в районе лесного парка Ататюрка.
В ходе досмотра в автомобиле было обнаружено более 18 грамм калифорния, который используется в процессе изготовления боеголовок для ядерного вооружения, передает РИА Новости. Кем являлись люди, которые в тот момент находились в машине, пока не разглашается в интересах расследование. Неизвестным остается и то, каким образом у них могло оказаться радиоактивное вещество.
По предварительным сведениям, общая стоимость вещества, для ввоза, хранения и транспортировки которого необходимо специальное разрешение, может превышать 70 миллионов долларов.
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