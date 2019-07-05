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В Ингушетии задержана тетя истерзанной девочки
5.7.2019 16:48
Фото: revizornews.ru
В рамках уголовного дела, которое уже успели возбудить по факту ЧП, полицейские задержали жительницу Ингушетии.
Жестоко избитая девочка могла подвергаться жестокому обращению со стороны собственной родственницы-опекунши, предполагают следователи.
Как передает РИА Новости, по подозрению в избиении семилетнего ребенка задержана родственница. По данным регионального СУ СКР, в рамках начатого расследования продолжают проводиться оперативные мероприятия.
Установлено, что девочка в последнее время проживала с теткой, которая являлась ее опекуном. Супруг этой женщины работает в полиции, отметила детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева. Родных детей, которые воспитывались в этой семье, уже поместили в реабилитационный центр.
Накануне в детскую больницу в Назрани была экстренно доставлена девочка 2012 г.р. с тяжелыми ранениями. Некоторые травмы при этом были застарелыми, несмотря на заверения родственницы. По словам женщины, которая привезла ребенка в медицинское учреждение, ее воспитанница якобы сама села в кипяток, а потом упала в яму.
Девочку уже прооперировали, чтобы избежать ампутации - у девочки была сильно повреждена рука. Ребенка, состояние которого оценивается как стабильно тяжелое, готовят к отправке в Москву.
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