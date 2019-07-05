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В Ингушетии с тяжелыми травмами госпитализирована девочка, жившая у опекунов
5.7.2019 00:20
Фото: magas.bezformata.com
Ребенка со следами истязаний готовят к операции - врачи надеются избежать ампутации рук, передает агентство "Интерфакс". Заем девочку предполагается перевезти на лечение в Москву.
Инцидент вызвал большой резонанс в Ингушетии.
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка, воспитывавшаяся опекунами. По данным российских СМИ, ребенок жил в семье тетки.
Как заявила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова, девочку с множественными ушибами и травмами предполагается направить на лечение в Москву. Как ребенок мог получить настолько тяжелые повреждения, включая ожоги, предстоит установить компетентным органам, отметила омбудсмен.
Судя по видеоролику, который ранее был сделан в больнице в Назрани и распространился в Сети, потрясенные врачи обнаружили на теле девочки Айши 2012 г.р. следы жестоких побоев, гематомы, отеки и ожоги. По мнению специалистов, некоторые травмы ребенок получил достаточно давно. В момент госпитализации девочка была голодной и испуганной.
Врачи в настоящее время проводят сложную операцию, пытаясь спасти руки девочки. Дело в том, что из-за множественных травм у ребенка было уже нарушено кровообращение и даже поднимался вопрос об ампутации.
Инцидент практически сразу всколыхнул общественность Ингушетии. В республиканском главке МВД, прокомментировав случившееся, отметили, что в больницу сразу же была направлена оперативная группа. По факту причинения ребенку телесных повреждений начата проверка. Установлено, что в семье тетки девочка проживала примерно полгода.
Следственные органы региона уже возбудили уголовное дело. По словам секретаря Совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова, сейчас ведется допрос матери девочки, а также ее родственницы, которая последние шесть месяцев воспитывала ребенка, и супруга этой женщины. Дзейтов подчеркнул, что дело уже взято под личный контроль врио главы Ингушетии, виновные будут найдены и "не уйдут от наказания", передает агентство "Интерфакс-Юг".
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