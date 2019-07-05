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В США обвинители требуют у наркобарона Коротышки $12 млрд
11:52
Фото: livejournal.com
Экс-главарю влиятельного наркокартеля может грозить пожизненное заключение, передает телевизионный канал CNN.
Как стало известно, Федеральное обвинение потребовало у мексиканца 12,6 миллиарда долларов, которые должны быть выплачены в казну.
По данным американских обвинителей, именно столько стоит вся собственность, которую Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) приобрел на незаконно нажитые деньги. Все его доходы представляли собой прибыль от торговли наркотиками.
На заявление Федерального обвинения уже отреагировали адвокаты наркобарона. По словам юриста, их клиент просто не располагает средствами в таком объеме. Однако обвинению не требуется доказывать, что у обвиняемого имеются необходимые деньги - сумма штрафа рассматривается как часть процесса наказания.
Судя по свидетельским показаниям, килограмм кокаина продавался ими в Нью-Йорке за 35 тысяч долларов, тогда как стоимость килограмма героина достигала 55 тысяч.
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