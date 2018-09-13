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Сын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в США


13.9.2018 21:38
Сын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в СШАФото: haberler.com

Сын наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу Коротышка, вошел в число наиболее разыскиваемых преступников в Соединенных Штатах.

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) включило его в список десяти самых опасных криминальных деятелей.

Как указано на официальном портале агентства, Хесуса Альфредо Гусмана Саласара, известного в криминальных кругах как Альфредильо, обвиняют в преступлениях, связанных с наркотрафиком. По данным американских правоохранителей, сын Коротышки пытался наладить поставки зелья в Соединенные Штаты с целью создания сети сбыта.

Отмечается, что обвинения против злоумышленника предъявлены властями штата Иллинойс.

Напомним, знаменитый отец Альфредильо, в прошлом решившийся на два дерзких побега, на сегодняшний день находится в США, куда его экстрадировали в начале 2017 года. Ранее предполагалось, что судебные слушания состоятся уже в сентябре, но потом дату начала процесса сдвинули на два месяца.

Автор: Злата Богатова

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