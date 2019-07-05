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Власти Амстердама отказались принимать "Евровидение-2020"
5.7.2019 21:33
Фото: twimg.com
Ziggo Dome
Как стало известно, концертный зал Ziggo Dome в запланированный период будет недоступен, а других площадок такого уровня в городе просто нет. Соответствующее открытое письмо опубликовала мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Текст послания цитирует ТАСС. Как указывает градоначальница, Амстердам не сможет в следующем году принять "Евровидение". Дело в том, что концертный зал Ziggo Dome, где предполагалось проводить музыкальный конкурс, на запланированный период уже забронирован, и мероприятия перенести не представляется возможным.
Администрация Амстердама предпринимала попытки отыскать какое-либо другое место, чтобы провести "Евровидение". Но на сегодняшний день город не располагает площадками такого уровня, добавила Халсема, поэтому от конкурса решено отказаться.
Предполагалось, что "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах, ведь представитель этой страны Дункан Лоуренс одержал победу на последнем конкурсе. Певец исполнял композицию Arcade. Ранее власти Бреда и Гааги уже официально проинформировали от отказе проводить на своей территории это масштабное мероприятие.
В результате среди претендентов остались лишь пять городов - Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос. Окончательное решение огласят в августе.
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