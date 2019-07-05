Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Амстердама отказались принимать "Евровидение-2020"

5.7.2019 21:33

Фото: twimg.com

Ziggo Dome



Как стало известно, концертный зал Ziggo Dome в запланированный период будет недоступен, а других площадок такого уровня в городе просто нет. Соответствующее открытое письмо опубликовала мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.



Текст послания цитирует ТАСС. Как указывает градоначальница, Амстердам не сможет в следующем году принять "Евровидение". Дело в том, что концертный зал Ziggo Dome, где предполагалось проводить музыкальный конкурс, на запланированный период уже забронирован, и мероприятия перенести не представляется возможным.



Администрация Амстердама предпринимала попытки отыскать какое-либо другое место, чтобы провести "Евровидение". Но на сегодняшний день город не располагает площадками такого уровня, добавила Халсема, поэтому от конкурса решено отказаться.



Предполагалось, что "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах, ведь представитель этой страны Дункан Лоуренс одержал победу на последнем конкурсе. Певец исполнял композицию Arcade. Ранее власти Бреда и Гааги уже официально проинформировали от отказе проводить на своей территории это масштабное мероприятие.



В результате среди претендентов остались лишь пять городов - Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос. Окончательное решение огласят в августе.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:19 СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов

СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов 2.7.2019 16:34 СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве

СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве 30.6.2019 23:17 Любовь Успенская готовится к ЭКО

Любовь Успенская готовится к ЭКО 30.6.2019 15:56 Темникова отреагировала на откровения Серябкиной о их романе

Темникова отреагировала на откровения Серябкиной о их романе 30.6.2019 15:34 Актриса Анастасия Немоляева отмечает юбилей