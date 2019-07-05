Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сибирские шаманы проведут обряд против наводнения под Иркутском

5.7.2019 18:24

Фото: colta.ru



Мероприятие с участием двенадцати сибирских шаманов состоится на берегу реки Иркут в воскресенье, 7 июля.



Предполагается, что обряд будет продолжаться несколько часов. Приглашаются все желающие, сообщает агентство "Интерфакс".



Как рассказал председатель совета организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев, 7 июля сибирские шаманы соберутся на берегу реки Иркут, чтобы провести обряд "Поклонение хозяину Ангары - Ама Сагаан Нойону". Это произойдет неподалеку от острова Комсомольский.



По словам Балтаева, обряд проводится для благополучия и удачи жителей региона. Дух-покровитель реки Ангары - Ама Сагаан Нойон защищает людей от сквернословия, зависти и злых языков.



Кроме того, на этот раз шаманы, проводя обряд, будут просить духа защитить людей от наводнений, отметил председатель организации.



Предполагается, что в мероприятии примут участие двенадцать шаманов, которые прибудут на берег реки Иркут со своими бубнами и колокольчиками, чтобы призывать духов. Духу-покровителю будут подноситься сладости и молоко. Шаманы также принесут в жертву барана.



Эффект от обряда будет сохраняться в течение года, сказал Балтаев. Шаманы будут общаться с духами на протяжении примерно пяти часов, и принять участие в этом обряде могут все желающие.



Автор: Злата Богатова

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