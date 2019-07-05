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В Италии тигры растерзали известного дрессировщика


5.7.2019 17:14
В Италии тигры растерзали известного дрессировщикаФото: vk.com

61-летний Этторе Вебер, посвятивший цирку всю свою жизнь, скончался в результате нападения четырех животных.

Тигры атаковали дрессировщика во время очередной репетиции, передает La Gazzetta del Mezzogiorno.

ЧП случилось на территории провинции Барри, куда Circo Orfei, в котором работал Этторе Вебер, прибыл с гастролями. Репетируя, дрессировщик вошел в клетку с животными. Известно, что сначала на укротителя прыгнул один тигр.

Когда Вебер был сбит с ног, на него набросились и три других тигра. К тому времени, когда сотрудникам цирка и прибывшим к месту происшествия карабинерам удалось вызволить укротителя из клетки, он получил тяжелейшие травмы. Вебер скончался от повреждения позвоночника и других ран, которые могли оказаться смертельными.

Этторе Вебер являлся одим из наиболее известных укротителей тигров во всем мире, посвятив работе в цирке всю жизнь, пишут зарубежные СМИ.

Несколько дней назад в Оренбуржье тигрица атаковала иностранца, пытавшегося похитить ее детеныша. Гражданина Казахстана под конвоем доставили в больницу, в его отношении возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова

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