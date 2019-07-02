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В Оренбуржье тигрица атаковала иностранца, пытавшегося похитить ее детеныша
2.7.2019 14:36
Фото: vk.com
Мужчина под конвоем доставлен в больницу, в его отношении возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, тигренок во время ЧП мог получить серьезные травмы.
В городе Бузулуке экстренно госпитализировали гражданина Казахстана, который пытался похитить уссурийского тигренка. ЧП случилось в передвижном зверинце, размещавшемся на территории городского стадиона.
По данным местного полицейского главка, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Дождавшись, когда охранник отойдет на достаточное расстояние, гражданин Казахстана схватил тигренка. Детеныш уссурийского тигра застрял между прутьями и начал издавать громкие звуки.
Услышав, как просит о помощи ее детеныш, тигрица сразу же вцепилась в руку иностранца. Подбежавшим к клетке с хищницей сотрудникам зоопарка с большим трудом удалось вызволить молодого человека из ее лап разъяренного тигра.
В больнице у подозреваемого диагностировали перелом руки и рваную рану плеча. Врачи уже провели экстренную операцию. Возле палаты выставлен конвой, так как в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Тигренок в результате ЧП мог получить серьезные травмы, сообщили представители зоопарка. Они уже вызвали ветеринара, который сможет оценить состояние полосатого малыша.
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