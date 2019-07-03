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В Адыгее при столкновении машины и пассажирского поезда погиб человек
3.7.2019 23:44
Фото: livejournal.com
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы.
Как передает агентство "Интерфакс", в результате аварии получил смертельные травмы водитель легкового автомобиля Reno.
Машина выехала на железнодорожный переезд в 14:59 по московскому времени, сообщили в администрации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В результате на перегоне Шенджий - Энем Краснодарского региона СКЖД (Республика Адыгея) произошло столкновение машины с пассажирским составом, который из Адлера следовал в Нижневартовск.
Водитель автомобиля от полученных ранений скончался на месте.
После аварии пассажирский поезд продолжил движение с задержкой на сорок одну минуту. График движения других поездов по участку железной дороги, где произошла смертельная авария, не изменялся, отметили в региональном главке МЧС РФ.
В минувший понедельник под Псковом при столкновении тепловоза с грузовиком погибли машинист и его помощник.
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