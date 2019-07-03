ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ
В Лондоне найдено тело сына правителя эмирата ОАЭ
В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ
В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ
Под Курганом во время пожара в монастыре сгорела Чимеевская икона
Под Курганом во время пожара в монастыре сгорела Чимеевская икона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин рассказал о встрече с Папой Римским в ВатиканеПутин рассказал о встрече с Папой Римским в Ватикане
На Кубани в ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое в больницеНа Кубани в ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое в больнице
СМИ: Китай провел шесть ракетных пусков в Южно-Китайское мореСМИ: Китай провел шесть ракетных пусков в Южно-Китайское море
В Минске во время праздничного салюта погибла женщинаВ Минске во время праздничного салюта погибла женщина
В США создали подробную карту поверхности ЛуныВ США создали подробную карту поверхности Луны

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Адыгее при столкновении машины и пассажирского поезда погиб человек


3.7.2019 23:44
В Адыгее при столкновении машины и пассажирского поезда погиб человекФото: livejournal.com

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы.

Как передает агентство "Интерфакс", в результате аварии получил смертельные травмы водитель легкового автомобиля Reno.

Машина выехала на железнодорожный переезд в 14:59 по московскому времени, сообщили в администрации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В результате на перегоне Шенджий - Энем Краснодарского региона СКЖД (Республика Адыгея) произошло столкновение машины с пассажирским составом, который из Адлера следовал в Нижневартовск.

Водитель автомобиля от полученных ранений скончался на месте.

После аварии пассажирский поезд продолжил движение с задержкой на сорок одну минуту. График движения других поездов по участку железной дороги, где произошла смертельная авария, не изменялся, отметили в региональном главке МЧС РФ.

В минувший понедельник под Псковом при столкновении тепловоза с грузовиком погибли машинист и его помощник.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Анкаре заявили о задержании в Ливии шестерых граждан ТурцииВ Анкаре заявили о задержании в Ливии шестерых граждан Турции
В ДРК при обрушении шахты погибли 36 человекВ ДРК при обрушении шахты погибли 36 человек
В Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГВ Турции двух россиянок с девятью детьми задержали за связи с ИГ
Boeing выплатит $100 млн родственникам жертв катастрофах 737 MАХBoeing выплатит $100 млн родственникам жертв катастрофах 737 MАХ
Серябкина призналась в романтической связи с ТемниковойСерябкина призналась в романтической связи с Темниковой

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru