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Под Псковом два человека погибли при столкновении тепловоза с грузовиком
1.7.2019 21:37
Фото: ntdtv.ru
В числе жертв аварии, случившейся на 41 км автодороги "Опочка - Дубровка - граница Республики Беларусь", машинист маневрового тепловоза.
В больницу с тяжелыми травмами также доставили водителя грузовика и четверых пассажиров тепловоза.
Позднее один из пострадавших скончался, сообщили в региональном полицейском главке. Второй погибший также является железнодорожным работником.
По данным агентства "Интерфакс", примерно в 12:00 несмотря на запрещающий сигнал светофора на регулируемый железнодорожный переезд выехал грузовик "ДАФ" с полуприцепом. За рулем автомобиля в тот момент находился мужчина 1962 г.р.
Машинист, увидев на путях машину, немедленно начал предпринимать меры для экстренного торможения, однако расстояние уже было слишком незначительным. В результате столкновения грузовика и маневрового тепловоза травмы получили пять человек. Двое скончались.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранительные органы.
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