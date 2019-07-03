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В Лондоне внук Назарбаева искусал полицейского, когда пытался выпрыгнуть с балкона


3.7.2019 22:54
В Лондоне внук Назарбаева искусал полицейского, когда пытался выпрыгнуть с балконаФото: vk.com

Как пишут британские СМИ, 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался покончить с собой.

Во время инцидента проживающий в Лондоне молодой человек укусил сотрудника полиции.

Как сообщает издание Court News, инцидент произошел около месяца назад, в первых числах июня. Живущий в Великобритании Айсултан Назарбаев пытался выброситься с балкона номера в гостинице. Когда сотрудник полиции Лондона Росс Самбрук начал предпринимать меры, чтобы предотвратить гибель Айсултана Назарбаева, тот его укусил.

Айсултан Назарбаев — средний сын старшей дочери бывшего казахского лидера Дариги Назарбаевой и ныне покойного бизнесмена Рахата Алиева, который в прошлом обвинялся в похищении людей и ряде других преступлений. Алиев утверждал, что причина уголовного преследования заключается лишь в том, что он критиковал своего тестя-президента.

После развода с Даригой Назарбаевой Рахат Алиев покинул Казахстан и бежал в Европу, затем его заочно приговорили к двадцати годам лишения свободы. Позднее он был арестован в Австрии, однако в Казахстан его не экстрадировали. В 2015 году его обнаружили повешенным в камере.

Айсултан Назарбаев в прошлом играл в футбол и даже занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана. После окончания британской Королевской военной академии "Сандхерст" проходил службу в системе военной разведки Казахстана.

Осенью 2017 года внук Назарбаева сделал откровенное признание: после смерти деда — академика Мухтара Алиева и гибели отца у него был такой душевный разлад, что он пытался справиться при помощи наркотиков. Победить пагубное пристрастие ему помог другой дед - Нурсултан Назарбаев.

Ранее стало известно о гибели в Великобритании сына правителя эмирата ОАЭ. 39-летний шейх Халид бин Султан аль-Касими, пользовавшийся популярностью в качестве модного дизайнера, скончался при подозрительных обстоятельствах. Он был единственным наследником правителя Шарджи - в прошлом его старший брат погиб от передозировки в той же Великобритании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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