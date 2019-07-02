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Boeing выплатит $100 млн родственникам жертв катастрофах 737 MАХ
21:51
Фото: nepsite.ru
Руководство компании Boeing объявило о намерении выделить сто миллионов долларов, которые будут выплачены семьям погибших в двух авиакатастрофах.
Речь идет о крушениях, которые не так давно произошли с самолетами лайнерами 737 MАХ.
Как информирует Bloomberg, цитируя заявление компании, деньги предполагается направить на покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники стали жертвами трагических инцидентов. Кроме того, родственники могут потратить выплаты на образование.
Агентство уточняет, что ранее родственники погибших пассажиров выдвинули против компании около восьмидесяти исков. Более половины из них - от семей тех, кто погиб при крушении лайнера индонезийских авиалиний.
Напомним, ранее в суд с коллективным исковым заявлением обратились и пилоты. Летчики хотят, чтобы им компенсировали издержки, возникшие после приостановления использования Boeing 737 MАX, а также возместили моральный ущерб.
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