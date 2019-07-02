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В Ливии жертвами авиаудара по центру для мигрантов стали 40 человек
12:23
Фото: luxtimes.lu
Как передает агентство Reuters, ранения получили не менее восьмидесяти человек.
ЧП случилось в пригороде ливийской столицы Триполи. Удар с воздуха был нанесен по центру содержания мигрантов.
Как сообщили журналистам представители расположенного неподалеку от Триполи центра, авианалет был осуществлен Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
В начале минувшего апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Согласно данным, которые приводит Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), с того времени жертвами боевых действий стали уже свыше семисот человек, ранены не менее четырех тысяч ливийцев.
В последние дни обстановка в Ливии вновь обострилась. В минувшее воскресенье, 30 июня, парламент страны объявил о всеобщей мобилизации в целях противостояния военному вмешательству Турции.
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