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Парламент Ливии объявил о всеобщей мобилизации
1.7.2019 22:08
Фото: vetogate.com
В целях противостояния Турции ливийские власти приняли решение о всеобщей мобилизации.
С таким заявлением накануне выступил спикер Палаты представителей (признана международным сообществом) Акила Салех Иса.
Как информирует портал Afrigatenews, парламент Ливии в минувшее воскресенье, 30 июня официально объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять Турции.
Напомним, ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинила Турцию во вторжении, пригрозив атаками на собственной территории и рядом других ответных мер.
В Анкаре вскоре после этого заявили о задержаниях турецких граждан в Ливии. ЛНА подтвердила информацию об аресте двух человек, но в МИД Турции настаивают, что речь идет по меньшей мере о шести задержанных. При этом в коммюнике турецкого ведомства не уточнялось, где, когда и при каких обстоятельствах были задержаны граждане. Остается также неизвестным, были ли они военными либо гражданскими лицами.
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