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Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали 14 российских моряков
18:32
Фото: vk.com
Информация о трагедии, случившейся накануне, 1 июля, поступила от представителей Минобороны РФ.
Как стало известно, четырнадцать моряков стали жертвами возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
В официальном сообщении оборонного министерства указано, что смертельная авария произошла в территориальных водах России, когда придонное пространство и дно Мирового океана исследовали при помощи аппарата, предназначенного для работы на большой глубине. Мероприятия, в ходе которых совершались батиметрические измерения, осуществлялись в интересах Военно-Морского Флота РФ, отмечает ведомство.
Пожар произошел во время работ по оценке глубин водных объектов с использованием спецоборудования. В Минобороны заявили, что четырнадцать моряков-подводников скончались из-за отравления продуктами горения. Информации о том, из-за чего могло начаться возгорание, из официальных источников пока не поступало.
К настоящему времени очаг возгорания на глубоководном аппарате, который находится на военно-морской базе Североморск, полностью ликвидирован. Причины трагедии выясняют специалисты.
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