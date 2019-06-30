Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве

16:34

Фото: livejournal.com



Как стало известно, Лаймы Вайкуле не было на перроне, когда в латвийскую столицу прибыл поезд, на котором приехала Алла Пугачева.



В ряде источников появились сообщения о том, что певица решила не приходить на вокзал в Риге после недавнего скандала в Москве.



Лайма Вайкуле не стала встречать свою коллегу и давнюю подругу Аллу Пугачеву, которая на поезде прибыла в Ригу. Примадонна, приехавшая в столицу Латвии вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Пугачева, уже добралась до особняка в Юрмале. Предполагается, что звезда отечественной эстрады, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, посетит музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву".



Ранее общественность бурно отреагировала на дорогую иномарку, которая доставила Аллу Пугачеву прямо к вагону. Несмотря на то, что перемещаться по перрону можно только пешком, звезде удалось воспользоваться личным автомобилем на территории Рижского вокзала Москвы.



Вскоре в прессе появились публикации об увольнении начальника Рижского вокзала, однако пресс-службе РЖД эти сведения опровергли.



Автор: Злата Богатова

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