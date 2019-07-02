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В Аргентине до 15 человек увеличилось число жертв ДТП с автобусом
2.7.2019 16:24
Фото: valeursactuelles.com
По уточненным данным, ранения получили около сорока пассажиров.
В рамках начатого расследования полицейские уже задержали двух человек - водителя и его сменщика, которые получили в аварии незначительные травмы, сообщает телевизионный канал Todo Noticias.
Ранее местные власти подтвердили сведения о тринадцати погибших.
ЧП случилось на территории аргентинской провинции Тукуман, когда автобус во время поворота упал. Находившиеся в салоне пожилые люди из города Мендоса направлялись на курорт Термас-де-Рио-Ондо, известный своими целебными термальными источниками.
Предположительно, причиной смертельного ДТП могли стать плохие погодные условия. Как полагают в полиции, водитель потерял управление из-за сильного тумана. На какой скорости ехал автобус и в чем именно обвиняют задержанных, пока не уточняется.
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