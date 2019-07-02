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В ХМАО спасли медведя, попавшего в браконьерскую ловушку
2.7.2019 12:58
Фото: wildernessmastery.com
Хищнику пришлось провести в железной клетке без воды и еды около двух недель.
По мнению специалистов, истощенной медведице, которая попала в ловушку, установленную браконьерами, около четырех лет.
Как сообщается в группе природнадзора Югры в социальных сетях, о хищнице, попавшей в ловушку в окрестностях поселка Агириш (Советский район Ханты-Мансийского автономного округа), рассказали местные жители. Представители регионального управления природнадзора, вместе с полицейскими прибывшие на место, выяснили, что в клетке находится медведица весом около 200 кг.
Браконьерская ловушка представляла собой металлическую клетку, внутри которой была установлена бочка с привадой. Зайдя на ее запах, медведица оказалась в неволе и примерно две недели провела без воды и еды. Увидев людей, хищник вставал на задние лапы и рычал.
Чтобы обезопасить местное население, бочку с медведицей увезли на достаточное расстояние от поселка. После чего животное выпустили на волю, предварительно напоив и накормив.
Полицейские по факту ЧП проводят проверку, выясняя все обстоятельства инцидента и устанавливая личность браконьеров.
Ранее тигр атаковал жителя Приморского края.
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