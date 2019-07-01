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На жителя Приморья напал тигр
11:52
Фото: tildacdn.com
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 июня, на территории Ольгинского района Приморского края, когда за медицинской помощью обратился раненый мужчина.
По словам пострадавшего, на него набросился тигр.
ЧП зафиксировано в окрестностях населенного пункта Милоградово. В расположенный в селе фельдшерский пункт в прошлые выходные доставили мужчину с рваными ранами головы и руки. По словам пострадавшего, в лесу он был без оружия, и нападение, по его мнению, было совершенно беспричинным. Хищник, внезапно атаковав его, сразу же скрылся, пояснил местный житель.
Региональный Охотнадзор приступил к проверке сведений о случившемся, информирует пресс-служба Центра "Амурский тигр". Как отметил гендиректор организации Сергей Арамилев, тигр обычно атакует людей лишь вследствие какой-либо провокации. Поэтому сейчас важно выяснить, что действительно могло произойти в лесу.
Помимо случаев, когда животное было спровоцировано, например, из-за необдуманного выстрела, тигры могут нападать, если они ранены. Однако в такой ситуации хищники как правило наносят серьезные увечья. Здесь, к счастью, этого не случилось, пояснил Арамилев.
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