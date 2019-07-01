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Калининградских врачей обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики
02:36
Фото: newsvo.ru
Следственный комитет РФ принял процессуальное решение о возбуждении еще одного уголовного дела после гибели младенца, который осенью прошлого года скончался в роддоме No 4 города Калининграда.
Как указано на сайте ведомства, речь идет о статье об организации убийства малолетнего.
Ранее в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой уже возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Обвинение было предъявлено еще в ноябре 2018 года.
По материалам уголовного дела, осенью в роддом поступила женщина, находившаяся на раннем сроке беременности - примерно 23-24 недели. После того, как у нее появился на свет сын, врач незаконно дала своим подчиненным указания не осуществлять реанимационные меры. Кроме того, в медицинские документы, которые оформляли при появлении на свет мальчика массой около 700 граммов, были внесены заведомо ложные сведения. В частности, медики уже после гибели ребенка писали, что он якобы родился мертвым.
Фигуранткой этого дела также является врач-неонатолог Элина Сушкевич, которая была задержана несколько дней назад. По версии следствия, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области может быть причастна к убийству малолетнего, который в тот момент заведомо находился в беспомощном состоянии.
Расследование этого случая вызвало большой резонанс среди российских медиков. Многие врачи уже успели поддержать калининградских коллег. По мнению некоторых специалистов, действия Белой и Сушкевич были оправданы, и никакого основания для их преследования якобы не имеется.
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