|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Любовь Успенская готовится к ЭКО
30.6.2019 23:17
Фото: vk.com
Знаменитая певица, воспитывающая довольно взрослую дочь, решилась на еще одного ребенка, пишут российские СМИ.
Как стало известно, 65-летняя Любовь Успенская уже ищет подходящего по ее требования донора яйцеклетки.
Несмотря на возраст, певица вновь хочет стать мамой. Звезда поделилась с поклонниками новостью о том, что "решилась. И серьезно настроена!" Так Любовь Успенская написала о том, что приступила к поиску "донора яйцеклетки для ЭКО".
По словам артистки, она "в скором времени намерена прибегнуть" к этому способу, чтобы появился малыш. По словам Успенской, в число ее требований входят: красота, ум, талант, здоровье, доброта, честность. Всем, кто настроен недоброжелательно, певица предложила "гулять лесом".
Не так давно Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о том, что она родила детей, которых сейчас воспитывает ее мать Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|