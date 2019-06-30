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Любовь Успенская готовится к ЭКО


30.6.2019 23:17
Любовь Успенская готовится к ЭКОФото: vk.com

Знаменитая певица, воспитывающая довольно взрослую дочь, решилась на еще одного ребенка, пишут российские СМИ.

Как стало известно, 65-летняя Любовь Успенская уже ищет подходящего по ее требования донора яйцеклетки.

Несмотря на возраст, певица вновь хочет стать мамой. Звезда поделилась с поклонниками новостью о том, что "решилась. И серьезно настроена!" Так Любовь Успенская написала о том, что приступила к поиску "донора яйцеклетки для ЭКО".

По словам артистки, она "в скором времени намерена прибегнуть" к этому способу, чтобы появился малыш. По словам Успенской, в число ее требований входят: красота, ум, талант, здоровье, доброта, честность. Всем, кто настроен недоброжелательно, певица предложила "гулять лесом".

Не так давно Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о том, что она родила детей, которых сейчас воспитывает ее мать Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин.

Автор: Злата Богатова

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